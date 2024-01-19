Altay'da 12'nci adamdan yardım kampanyası

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da mali sıkıntılar nedeniyle çözüm yolları aranırken, kulübe destek olmak isteyen taraftarlar sosyal medyada örgütlenerek bağış kampanyası başlattı.

Siyah-beyazlı kulüpte futbolcular, teknik heyet ve yönetimin camiaya destek çağrıları sürerken, takımın son 3 maçını kazanmasının ardından ilk ateşi 12'nci adam yaktı. Altaylı taraftarların imkanları ölçüsünde destek verdiği kampanyaya eski başkan ve yöneticilerin de dahil olduğu öğrenildi. Kampanyanın her hafta yapılmaya devam edeceği belirtildi. İlk etapta taraftarların destekleriyle 113 bin TL bağış toplanıldığı kaydedildi. Altaylılar, "Amacımız Altay'ın ve şehrin dinamiklerini harekete geçirmek. Eski başkanlardan, belediye başkanlarından herkesten destek istiyoruz" mesajı paylaştı.

Altay Spor Kulübü ise bu yardım kampanyası sonrası yazılı bir açıklama ile destek veren isimleri paylaşıp, teşekkür mesajı yayınladı. Siyah-beyazlıların mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Sevgili Büyük Altaylılar. Kulübümüzün hepimizin sonsuz desteğine ihtiyaç duyduğu bugünlerde, Büyük Altay'ımıza gönül veren, her fırsatta armasına sahip çıkan büyük taraftarlarımızın başlatmış olduğu kampanya seferberliğine şahsi gücü ölçüsünde katılım sağlayan 7'den 70'e tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle. Bu camianın en büyük gücü armasına sevdalı taraftarlarıdır.

Sevgi ve saygılarımızla."