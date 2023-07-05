Altay, Ceyhun Gülselam ile devam dedi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, Ceyhun Gülselam ile devam dedi!
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05 Temmuz 2023 23:15
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 23:17
Altay, Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde profesyonel şube sorumlusu Süleyman Özkaral'la bir araya geldiği belirtildi.

Yeni sözleşmeye imza atan Ceyhun Gülselam'a başarı dileğinde bulunuldu.

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