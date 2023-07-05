Altay, Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde profesyonel şube sorumlusu Süleyman Özkaral'la bir araya geldiği belirtildi.
Yeni sözleşmeye imza atan Ceyhun Gülselam'a başarı dileğinde bulunuldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde profesyonel şube sorumlusu Süleyman Özkaral'la bir araya geldiği belirtildi.
Yeni sözleşmeye imza atan Ceyhun Gülselam'a başarı dileğinde bulunuldu.