Altay, Ceyhun Gülselam ile anlaştı!

Altay, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaştı

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay, Ceyhun Gülselam ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2021 15:25
Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen İzmir ekibi Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam'ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İzmir ekibi, bir ön libero için daha hamle yaptı.

Avusturya'da St. Pölten forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Reza Asadi'de listeye alındı. Mustafa Denizli'nin 2019-2020 sezonunda İran'da çalıştırdığı Tractor FC'de top koşturan Asadi, geçen sezon Avusturya'da 8 resmi maçta forma giydi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.