Altay cephesi üzgün; 'Özür diliyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup olan Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz maçın ardından şu sözleri kaydetti.



"Skor için taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk, onları da anlıyoruz ama bizim de zor bir dönemden geçtiğimiz belli. Hazır olmamız belki 1-2 hafta daha sürecek. Taraftarımız sabretsin. İnşallah yeni katılan arkadaşlarımız form durumunu yükselttiğinde istediğimiz yere geleceğiz. Tüm camiadan bu skor için özür diliyoruz."





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