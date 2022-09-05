Altay cephesi üzgün: 'Galip dönebilirdik'

Adanaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, sıcak havada Adanaspor gibi namağlup bir takıma karşı iyi bir mücadele sergiledikleri ve sezonun ilk puanını aldıkları için oyuncularını tebrik etti.



Sonucun kendileri için sevindirici olmadığını ifade eden Yılmaz, "İlk yarıda ve özellikle ikinci yarıda 2-3 net pozisyonumuz var. Bugün İzmir'e galibiyetle dönebilirdik. Tabii biz bu maçı artık geride bıraktık. İnşallah yavaş yavaş ilerleyen oyunumuzla, alttan gelen genç oyuncularımızın katkılarıyla 1-2 hafta içinde özlenen Altay'ı izlettirebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu yükselişimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.





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