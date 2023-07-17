Altay, Cenk Özkacar transferinden tam pay alamıyor

Altay, altyapısından yetişen Cenk Özkacar'ın İspanya La Liga ekibi Valencia'ya transferinden hak ettiği yüzde 10'luk payın tamamını alamayacak.



İzmir ekibinden 2020 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 temsilcisi Olympique Lyon'a transfer olan stoper Cenk, önceki sezon Belçika'da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon geçici transferle forma giydiği Valencia'nın 5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmasıyla bu kulübe transfer oldu.

Bu transferde Lyon'un elde ettiği 3.5 milyon Euro'luk kardan yüzde 10 pay alması gereken Altay, kasasına 350 bin Euro koymanın planlarını yapıyordu. Ancak siyah-beyazlıların, payın bir bölümünü Karacabey Belediyespor'a kaptırdığı öğrenildi. Cenk'i tecrübe kazanması için 2018-19 sezonunda Karacabey'e kiralık gönderen İzmir ekibinin, oyuncunun yetiştirme tazminatı hakkını almak için Bursa temsilcisine ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Lyon'dan payını isteyen Karacabey'in yaklaşık 100 bin Euro kazanacağı öğrenildi.