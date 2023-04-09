Altay: 'Buradan puan almak istiyorduk'

Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu 2-1 mağlup oldukları Bandırmaspor maçının ardından, son haftalarda iyi oynayıp puanlar aldıklarını hatırlattı.
Mutlu, son iki deplasmanda kazanarak Bandırma'ya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Buradan da puan ya da puanlar almak istiyorduk ama maçın başında erken bir gol yiyerek mağlup başlamak da kolay değil. Daha sonra maçı dengeledik, ikinci yarı oyuncumuz atılmasaydı düzenimiz bozulmayabilirdi. Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı, hedefimiz önümüzdeki Altınordu maçı."
Mutlu, son iki deplasmanda kazanarak Bandırma'ya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Buradan da puan ya da puanlar almak istiyorduk ama maçın başında erken bir gol yiyerek mağlup başlamak da kolay değil. Daha sonra maçı dengeledik, ikinci yarı oyuncumuz atılmasaydı düzenimiz bozulmayabilirdi. Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı, hedefimiz önümüzdeki Altınordu maçı."
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