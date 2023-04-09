Altay: "Buradan puan almak istiyorduk"

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ın teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, 2-1'lik Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay: 'Buradan puan almak istiyorduk'
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09 Nisan 2023 20:28
Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu 2-1 mağlup oldukları Bandırmaspor maçının ardından, son haftalarda iyi oynayıp puanlar aldıklarını hatırlattı.

Mutlu, son iki deplasmanda kazanarak Bandırma'ya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buradan da puan ya da puanlar almak istiyorduk ama maçın başında erken bir gol yiyerek mağlup başlamak da kolay değil. Daha sonra maçı dengeledik, ikinci yarı oyuncumuz atılmasaydı düzenimiz bozulmayabilirdi. Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı, hedefimiz önümüzdeki Altınordu maçı."

 
 
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