Altay-Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek

Ligin 7. haftasında 24 Eylül Cuma günü oynanacak Altay-Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay-Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek
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23 Eylül 2021 13:15
Süper Lig'in 7. haftasında 24 Eylül Cuma günü oynanacak Altay-Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.


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