Altay - Beşiktaş kadınlar maçında taşlı olay!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Altay, evinde Beşiktaş'a 6-0 mağlup olurken, Kemalpaşa Ören Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaşlı taraftarlar sahayı taş yağmuruna tuttu.
Beşiktaşlı fanatiklerin ev sahibi seyircilerin oturduğu tribünde yer alan Altay bayrağını indirmek istediği iddiasıyla arbede yaşandığı belirtildi. Olaylar nedeniyle hakem ve oyuncular soyunma odasına giderken, müsabaka yaklaşık 1 saat durdu.
Protokol tribünündeki Altay Başkanı Ayhan Dündar ve yanındakilere de taş atıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri olayları yatıştırırken, karşılaşma sahadaki taşların toplanmasının ardından devam etti.
Beşiktaşlı fanatiklerin ev sahibi seyircilerin oturduğu tribünde yer alan Altay bayrağını indirmek istediği iddiasıyla arbede yaşandığı belirtildi. Olaylar nedeniyle hakem ve oyuncular soyunma odasına giderken, müsabaka yaklaşık 1 saat durdu.
Protokol tribünündeki Altay Başkanı Ayhan Dündar ve yanındakilere de taş atıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri olayları yatıştırırken, karşılaşma sahadaki taşların toplanmasının ardından devam etti.
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