Süper Lig'de 11. haftada Denizlispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Altay Bayındır tek başına kürsüye çıktı. Genç kaleci özellikle maçın ikinci devresinde ortaya koyduğu müthiş performansla 3 puanın mimarı oldu.1 penaltı çıkaran ve yaptığı 7 kurtarışla sezonun en iyi performansına imza atan Altay, herkesin takdirini topladı. 21 yaşındaki kalecinin bu başarısında Alman antrenör Michael Kraft'ın etkisi ve desteği dikkat çekiyor.Alman antrenör, Erol Bulut dönemiyle beraber göreve başladığı sarı-lacivertlilerde ağustos ayından beri Altay, Harun ve Oytun başta olmak üzere kalecilerle yoğun bir döneme giriş yaptı. Geçen sezon yarım devre Alper Boğuşlu, yarım devre de Marco Knopp ile çalışan Fenerbahçe'nin kalecileri, bu sezon Kraft ile hem uyumlu hem de kesintisiz bir program yakaladı.Kraft kalecilere hocadan ziyade bir arkadaş gibi yaklaşarak çok sıcak bir iletişim kurdu. Bununla beraber deneyimli çalıştırıcı, kurduğu sistemli programla adeta okul eğitimi gibi ilginç bir program hazırladı.54 yaşındaki antrenör adım adım şu yolları izledi:Yani kaleciler sanki gerçek maçtaymış gibi antrenman yapıp, aynı tansiyonu yaşıyor.Antrenman boyunca farklı yöntemlerle kalecilere çekilen şutlar, yapılan ortalar ve hızlı paslarla kaleci refleksleri gelişiyor.Örneğin kale önüne çekilen bir perdeyle kaleciler şutun nerden geldiğini görmeden reflekslerini geliştiriyor, topun geliş yönüne göre hareket ediyor.Kalecilerin 90 dakika boyunca aynı fizik seviyede kalması ve motivasyonunu koruması için ekstra antrenmanlar.Bu sezon gösterdiği performans ve kat ettiği gelişimle alkış alan Altay Bayındır'ın bir diğer önemli özelliği de lider karakteri. Genç kaleci, hem takım arkadaşları hem de saha içindeki tavırlarıyla bu konuda alkış topluyor. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen olgun tavırlarıyla dikkat çeken Altay, geçmiş dönemlerde de benzer özelliğiyle beğeniliyordu. Ankaragücü'nde oynarken daha 19 yaşında olmasına rağmen kaptanlık bandını takan başarılı eldiven, her zaman bu yönüyle göze çarpıyor.Sarı-lacivertli takımın kaleci antrenörü1990-93 arası Türkiye'de oynayan Kraft, kalecilik yolunda Schumacher'in etkisinde kalmıştı. 1988-1992 Fenerbahçe forması giyen, Alman Milli Takımı ile EURO 84 ve 86 Dünya Kupası'nda parlayan efsane Scumacher'in özellikle 103 gollü şampiyonlukta sarı-lacivertlilere tarihi bir katkısı olmuş, kaptanlık yapmıştı. Bakırköyspor'da iken de sık sık Schumacher ile görüşen, bir dönem aynı okulda okuyan Kraft, futbol hayatında efsane ismin etkilerini taşıyor.Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a alınarak Rusya ve Macaristan maçlarının kadrosunda yer alan Altay Bayındır'ın bir diğer önemli hedefi de EURO 2020'de olmak. Koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek kadroda bulunmak isteyen Altay, şu anda en iddialı isimlerden.Uğurcan Çakır, Mert Günok ve Altay Bayındır'ın dev turnuvada ay-yıldızlı takımın kalecileri olması bekleniyor.Altay Bayındır, bu sezon takımda 1 numarayı alarak önemli bir adım attı. Geçen sezon 98 numaralı formayla oynayan genç eldiven, bu sezon ise kulüp tarihi açısından çok değerli olan 1 numaraya alındı. Yakın geçmişte Toni Schumacher, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi efsanelerin giydiği numarayı taşıyan Altay, büyük bir gurur yaşıyor. TıpkıAltay Bayındır kaledeki gelişimi kadar arkadaşlarıyla olan diyaloglarıyla da dikkat çekiyor. Tüm arkadaşlarıyla arası iyi olan ve samimi bir iletişim kuran Altay, takımda çok seviliyor. Diğer kaleciler Harun Tekin ve Oytun Özdoğan ile de iyi bir uyum yakalayan 21 yaşındaki kaleci, teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörlerin de takdirini kazanıyor.