"Altay Bayındır'ın heykeli dikilsin"

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vuran Altay Bayındır için sosyal medyada dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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'Altay Bayındır'ın heykeli dikilsin'
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22 Mart 2021 12:07
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır derbide sahanın maç sonu sosyal medyanın yıldızı oldu. Tam 6 kurtarış yaptığı maçta Beşiktaş'a geçit vermedi.

Beraberliğe üzülen ve maç sonu gözyaşlarını tutamayan 23 yaşındaki kaleci maçın ardından "Duygu yoğunluğu hat safhadaydı. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışarı vurdu. Bizim kaybetme ya da berabere kalma gibi bir lüksümüz yok. Her zaman galibiyet elde etmemiz gerekiyor" dedi.

F.Bahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, derbide sahanın, karşılaşma sonrasında sosyal medyanın yıldızı oldu. Beşiktaş'ın 48. dakikada öne geçtiği karşılaşmada tam 6 kurtarışa imza atan yıldız eldiven takımını ayakta tutan isim olurken zorlu deplasmanda kazanılan 1 puanda başroldeydi. Maç sonu da göz yaşlarına hakim olamayan Altay sosyal medyada da gündem oldu. Sadece twitter'da hakkında 80 binin üzerinde paylaşım yapılan Altay için sarı lacivertlilerin yaptığı yorumlarda "Heykeli dikilsin" çağrısı dikkat çekti.

VOLKAN DEMİREL ONU TESELLİ ETTİ

Maçtan sonra soyunma odasında Fenerbahçeli futbolcular milli kaleciyi tebrik etti. Yıldız kaleci Beşiktaş derbisi sona erdikten sonra ise gözyaşlarına hakim olamadı. Onu saha içinde ilk teselli eden isimlerden biri de Volkan Demirel oldu.



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