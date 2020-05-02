Altay Bayındır'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı!

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
Altay Bayındır'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı!
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02 Mayıs 2020 15:25
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Bursa Şubesinin açıklamasına göre, Altay Bayındır, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için gıda kolisi yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, ihtiyaç sahiplerine destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, Bursa'nın her noktasında birçok aileye desteklerinin süreceğini ifade etti.

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