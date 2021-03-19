Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden olan Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekiyor.

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Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans
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19 Mart 2021 11:07
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Ligin en formda kalecilerinden biri de Altay Bayındır. 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Altay, birçok maçta kurtarışlarıyla puanı getirirken, kaybedilen birçok karşılaşmalarda bile farkı önledi. Başarılı kaleci ligde görev yaptığı 28 maçın 9'unda kalesini kapattı, toplam 27 gol yedi.

Özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla dikkat çeken Altay'ın ceza sahası içinden gelen şutlardaki kurtarış yüzdesi 61, ceza sahası dışı ise 92. Genç kalecinin genel kurtarış yüzdesi 73.

Altay Bayındır, Beşiktaş derbisinde de kalesini gole kapatıp takımının önemli isimlerinden biri olmak istiyor.



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