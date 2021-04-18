Altay Bayındır'dan ameliyat sonrası açıklama

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır ameliyat edildi. Başarılı kaleci, ameliyat sonrası açıklama yaptı.

Haber; AA
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Altay Bayındır'dan ameliyat sonrası açıklama
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18 Nisan 2021 13:21
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi." ifadesi kullanıldı.

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.

ALTAY BAYINDIR'DAN MESAJ

Ameliyat sonrası açıklama yapan Altay Bayındır ise "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

 


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