Altay Bayındır'a özel uyarı…
Teknik heyet, takımın en önemli isimlerinin başında gelen genç file bekçisine koronavirüs alarmı verdi. Pozitif vakaların artmasının ardından uyarılan Altay'dan, idman dışında evinden çıkmaması, çıkması halinde maskesini çıkarmaması ve ekstra dikkat etmesi istendi.
Takımda toplamda 16 isimde antikor tespit edildi ancak Altay bu isimler arasında yer almıyor.
Teknik heyet, takımın en önemli isimlerinin başında gelen genç file bekçisine koronavirüs alarmı verdi. Pozitif vakaların artmasının ardından uyarılan Altay'dan, idman dışında evinden çıkmaması, çıkması halinde maskesini çıkarmaması ve ekstra dikkat etmesi istendi.
Takımda toplamda 16 isimde antikor tespit edildi ancak Altay bu isimler arasında yer almıyor.