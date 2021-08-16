Altay Bayındır yorumu; 'Bir tek o değişmiyor'

Geçen sezon pek çok maçta Fenerbahçe'yi ipten alan ve taraftarın sevgilisi olan kaleci Altay Bayındır, sezona kaldığı yerden başladı.



Milli kaleci, Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızlarına geçit vermedi. Mavi Şimşekler rakip kaleye 20 şut çekerken, 7 isabetli şutun tamamında Altay kalesine duvar ördü. Sosyal medyada genç kaleci için, "Fenerbahçe'de her şey değişiyor sadece Altay değişmiyor", "Yine Altay takımı sırtladı" yorumları yapıldı.



