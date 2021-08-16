Altay Bayındır yorumu; "Bir tek o değişmiyor"

Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Altay Bayındır, 7 kurtarışla kariyer rekorunu egale etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır yorumu; 'Bir tek o değişmiyor'
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16 Ağustos 2021 11:29
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Geçen sezon pek çok maçta Fenerbahçe'yi ipten alan ve taraftarın sevgilisi olan kaleci Altay Bayındır, sezona kaldığı yerden başladı.

Milli kaleci, Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızlarına geçit vermedi. Mavi Şimşekler rakip kaleye 20 şut çekerken, 7 isabetli şutun tamamında Altay kalesine duvar ördü. Sosyal medyada genç kaleci için, "Fenerbahçe'de her şey değişiyor sadece Altay değişmiyor", "Yine Altay takımı sırtladı" yorumları yapıldı.


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