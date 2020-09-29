Altay Bayındır yeni sezonda göz kamaştırıyor

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç kalecisi G.Saray önünde kurtardığı kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti. Altay'ın her geçen gün artan performansı göz kamaştırıyor.

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Altay Bayındır yeni sezonda göz kamaştırıyor
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29 Eylül 2020 13:56
Fenerbahçe'nın geçen sezon Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü.

KALESİNİ KAPATTI

Özellikle Galatasaray ile oynanan dev derbide kalesinde devleşen 22 yaşındaki eldiven kritik kurtarışlar yaparak Fenerbahçe'nin puan almasında önemli bir rol oynadı. Sezon başında Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başaran Altay Bayındır son 2 maçta kalesini gole kapattı. Savunmadaki arkadaşlarına güven veren Altay Bayındır'ın sezona iyi başlaması Teknik Direktör Erol Bulut'un da umutlarını artırdı.

 



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