Altay Bayındır ve Miha Zajc'a yeni sözleşme!

Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ve Miha Zajc'a yeni sözleşme önerecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır ve Miha Zajc'a yeni sözleşme!
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22 Ağustos 2022 12:14
Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

ALTAY'IN MAAŞINA CİDDİ ZAM

Birçok takımın transfer listesinde olan 16 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Altay'ın, bonservis kazandırmadan takımdan ayrılmaması için maaşına da ciddi bir zam yapılacak. Milli kaleci Fenerbahçe'de 500 bin euro senelik ücret kazanıyor.

YÖNETİM, KENDİNİ GARANTİYE ALACAK

Talipleri olan Zajc'tan da gelir elde etmek isteyen yönetim, yeni sözleşme ile kendini garantiye alacak.  



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