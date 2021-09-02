Altay Bayındır: "Üzüldük"

A Milli Takımımızın Karadağ beraberliğinin ardından genç kaleci Altay Bayındır açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Altay Bayındır: 'Üzüldük'
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02 Eylül 2021 00:17
A Milli Takımımızın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Altay Bayındır konuştu.

Tecrübe kazanıldığını söyleyen Altay, "Böyle bir maçı kazanamadığımız için üzgünüz ama grup lideriyiz. 2 maçımız daha var. Frikikte 3 kişilik bir baraj oldu. Orada bir anlaşmazlık oldu. Golleri açıp izleyeceğiz. Tecrübe oldu hepimiz için ama bu seviyede tecrübeye de gerek yok. Üzgünüz. Devam edeceğiz. Bizler profesyoneliz. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız ve yola devam edeceğiz." dedi.

Barajda eksik oyuncu olduğu eleştirilerine yanıt veren genç kaleci, "Biz hocamızla ne gerekiyorsa konuşacağız. Bizim oyuncularımızla aramızda olan bir şeydi. Maç içinde her şey olabiliyor. Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun. Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Grup lideriyiz. Üzüldük. Üzüntüyü bu akşam da bırakıp yarın önümüzdeki maça motive olup yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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