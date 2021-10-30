Altay Bayındır: 'Taraftarımız bize inansın'

Fenerbahçe'de cezası biten ve eldivenleri Berke Özer'den geri almaya hazırlanan Altay Bayındır, taraftara seslendi.
Alanya yenilgisinin yol kazası olduğuna dikkat çeken başarılı kaleci, "Çok iyi oynadık ama kalemize gelen ilk şut gol oldu. Taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız ama şampiyonluk yolunda bize inanmaya devam etsinler. Onların desteği, hedefimize ulaşmamız için olmazsa olmaz. Konya karşısında alacağımız galibiyetle onlardan özür dileyeceğiz" dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Altay Bayındır, bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 9 gol yedi. Genç kaleci 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
Alanya yenilgisinin yol kazası olduğuna dikkat çeken başarılı kaleci, "Çok iyi oynadık ama kalemize gelen ilk şut gol oldu. Taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız ama şampiyonluk yolunda bize inanmaya devam etsinler. Onların desteği, hedefimize ulaşmamız için olmazsa olmaz. Konya karşısında alacağımız galibiyetle onlardan özür dileyeceğiz" dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Altay Bayındır, bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 9 gol yedi. Genç kaleci 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.