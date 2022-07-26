Altay Bayındır: 'Savaşacağız'

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesi basın toplantısında konuştu.



Altay Bayındır yaptığı açıklamada, "Çalıştığımız her şeyi sahada gösterek turu geçmeyi hedefliyoruz. İlk maç 0-0 bitti. Kazanmaya daha yakındık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik daha avantajlı olurduk. Her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Yarın güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İçeride oynayacağımız ilk maç olacak. Güzel bir enerji olacak. Savaşacağız." dedi.



Kazanmak için iyi mücadele gerektiğini belirten başarılı file bekçisi, "Futbol 3 skorlu bir oyun. Kazanmak için güzel mücadele ve şans gerekiyor. Yarınki maça en iyi şekilde, konsantre çıkıp kazanmak için oynayacağız. Bizler bu şanlı formayı giydiğimiz her an, her maç sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçlar nasıl olacak hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Jesus ile ilgili de konuşan Altay, "Hocamız babacan biri. Bizler de sonuna kadar hocamızın söylediği şekilde çalışıyoruz. Sahaya çıkan futbolcular; taktik her ne kadar iyi olsa da oynayan futbolcular. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtırsak kazanacağız. Hocamızın tecrübeleri bizim için şans. Güzel bir aile ortamımız var. Önemli olan bu güzel ortamı devam ettirmek." açıklamasını yaptı.



Son olarak Serdar Aziz'in sakatlığına değinen Altay Bayındır, "Üzücü Serdar Abi'nin sakatlanması. Oynayacak kim varsa devam edeceğiz. Benim için fark eden bir durum yok. Hepimizin görevleri var. Bu görevleri yerine getirmeliyiz. Yarın da herkes üstüne düşen görevi, takım olarak gösteririz ve sahadan güzel bir sonuçla ayrılırız." diyerek sözlerini noktaladı.





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