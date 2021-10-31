Altay Bayındır sahalardan ne kadar uzak kalacak? Altay Bayındır ne zaman dönecek?

Altay Bayındır sahalardan ne kadar uzak kalacak? Altay Bayındır ne zaman dönecek?

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İşte Altay Bayındır'ın son durumu...



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.



3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR



Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalacak. Öte yandan Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun da 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalacak. Öte yandan Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun da 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kaynak: Sporx.com

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