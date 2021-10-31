Altay Bayındır sahalardan ne kadar uzak kalacak? Altay Bayındır ne zaman dönecek?

Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi. 3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalacak. Öte yandan Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun da 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kaynak: Sporx.com