Altay Bayındır: "Sabırsızlıkla bekliyoruz!"

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Altay Bayındır: 'Sabırsızlıkla bekliyoruz!'
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11 Haziran 2020 11:31
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, takımdaki herkesin futbolu ve sahaya çıkmayı çok özlediğini söyledi.

Genç file bekçisi, "Kayserispor ile oynayacağımız maçın başlama saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Altay, koronavirüs önlemleri çerçevesinde taraftardan yoksun olacaklarını belirterek, "Bu durum, buruk bir sevinç yaşamamıza neden olacak" diye konuştu.

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