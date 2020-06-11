Altay Bayındır: 'Sabırsızlıkla bekliyoruz!'

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, takımdaki herkesin futbolu ve sahaya çıkmayı çok özlediğini söyledi.
Genç file bekçisi, "Kayserispor ile oynayacağımız maçın başlama saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Altay, koronavirüs önlemleri çerçevesinde taraftardan yoksun olacaklarını belirterek, "Bu durum, buruk bir sevinç yaşamamıza neden olacak" diye konuştu.
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Genç file bekçisi, "Kayserispor ile oynayacağımız maçın başlama saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Altay, koronavirüs önlemleri çerçevesinde taraftardan yoksun olacaklarını belirterek, "Bu durum, buruk bir sevinç yaşamamıza neden olacak" diye konuştu.
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