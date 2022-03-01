Sarı lacivertli ekibin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Rusya'nın saldırılarından kaçmak için sığınakta bulunan Ukraynalı çocukların bulunduğu kareyi paylaştı. Bayındır ayrıca, Kasımpaşa galibiyetiyle ilgili neden bir kare paylaşmadığını da açıkladı."Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat #nowar"