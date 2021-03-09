Altay Bayındır, performansıyla büyülüyor

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, bu sezonki performansıyla öne çıkıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır, performansıyla büyülüyor
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09 Mart 2021 10:43
Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıla göre bu sezon performansı zirve yapan Altay Bayındır, Konya'da yine galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Biri ilk yarıda olmak üzere 5 net pozisyonda kalesine duvar örerek rakip oyunculara izin vermeyen 22 yaşındaki file bekçisi, dün gece hatasız oynadı.

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Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk 14 dış saha maçları itibarıyla en fazla puan topladığı (35) sezonu geçiriyor (11G 2B 1M).



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