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Altay Bayındır: "Oynamadığımızda ter sileriz"

A Milli Takımımızın Moldova maçı sonrasında Altay Bayındır açıklama yaptı.

Altay Bayındır: 'Oynamadığımızda ter sileriz'
A Milli Takımımızda Altay Bayındır, Moldova'yı hazırlık maçında 2-0 ile geçtiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Maçı yorumlayan Altay, "Kazandık, mutluyuz. İtalya maçı var, en iyi şekilde ona da konsantre olmak istiyoruz ve bu şekilde moralli devam etmek istiyoruz. İnşallah öyle olur. Şimdi daha fazla konsantre olacağız ve odaklanacağız. Sorumluluk bilincinde bundan sonraki günlerimizi geçireceğiz." dedi.

Uğurcan'ın oynamasıyla ilgili bir soruya Altay, "Burada herkes yetenekli. Dört kaleciydik, üçe düştük. Ama kim oynarsa oynasın, önemli olan Milli Takım'ın başarısı. Oynamadığımız zaman ter sileriz. İnşallah sonu güzel olur." cevabını verdi.

EURO'daki hedefe değinen genç kaleci, "Nasıl bir son olacak, hep birlikte göreceğiz. Mücadele edeceğiz, saldıracağız. Kim oynarsa oynasın, görevini yapacak. Mutlu sona ülkemizi ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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