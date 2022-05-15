Altay Bayındır: 'Otobüste duygusal anlar yaşadım'

Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.



Maçla ilgili konuşan Altay Bayındır "Kazanmayı çok istedik. İyi de mücadele ettik. İlk yarı daha iyi olabilirdik, soyunma odasında da konuştuk. Pozisyon da bulduk ama bir puan da önemli bizim için. Tabii Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin önemli bir kural bizim için. 1 puanı aldık, ikinciliği bayağı bir garantiledik. Son bir maçımız daha var. İleriki günlerde daha fazla çalışarak, sağlıklı bir Fenerbahçe takımını sahada göstermeyi sağlarız." dedi.



"OTOBÜSTE DUYGU YOĞUNLUĞU OLDU"



100. maçına çıkması hakkındaki soruyu yanıtlayan Altay Bayındır "Otobüste gelirken bayağı bir duygu yoğunluğu oldu. Daha niceleri olsun. 100 tane maç kolay ama bir sürü anı var. İnşallah bundan sonraki anılar hep güzel olur." ifadelerini kullandı.





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