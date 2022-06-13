Altay Bayındır: 'Önemli olan bu bayrağa hizmet etmek'

A Milli Takım'ın kalecilerinden Altay Bayındır, Litvanya karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.



Milli Takım'daki kaleci rotasyonu ve maç maç başka isimlerin oynaması sorulan başarılı eldiven, "Bizler sonuç itibariyle profesyoneliz. İşimiz sahada en iyisini yapmak. Bizi olumsuz etkilediğini söyleyemem. Profesyonel bir şekilde bakıyoruz. Herkesin kendine göre olumlu-olumsuz görüşleri var. Bizim için önemli olan bu bayrağa, armaya hizmet etmek. Önemli olan şans verildiğinde en iyisini yapmak" dedi.



10 günde 4 maça oynayacakları hatırlatılan ve görüşleri sorulan Altay Bayındır, "Evet, zor bir süreç. Futbolcuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama burada, milli takımda olmak büyük bir gurur. İşimizi yapacağız, dinlenmenin de zamanı gelecektir. 3 maçı iyi geçtik, odaklanmamız gereken bundan sonraki maç. Ondan sonra kısa bir dinlenme vakti olacak ve sezonu açacağız" cevabını verdi.





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