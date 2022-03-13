Altay Bayındır önce kurtardı sonra asist yaptı!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.Karşılaşmanın 26. dakikasında sarı - lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.Altay Bayındır, kendi yarı sahasından rakip savunma arkasına sarkan Diego Rossi'yle topu buluşturarak golün asistini yapan isim oldu.Milli kaleci böylelikle hem kariyerindeki ilk asistini yaptı hem de bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.Öte yandan Altay Bayındır, mücadele 0-0 devam ederken kalesine gelen 3 şutta kritik kurtarışlar yaparak takımını ayakta tutan isim olmuştu.