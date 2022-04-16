Altay Bayındır: "Maçın bambaşka hikayesi vardı"

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Göztepe galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır: 'Maçın bambaşka hikayesi vardı'
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16 Nisan 2022 22:58
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Göztepe karşılaşmasında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Genç kaleci, "Önemli maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizi konuşacağız. Bu maçın da bambaşka hikayesi vardı. Göztepe'ye de kalan maçlarda başarılar diliyorum. Arda Güler'e maşallah. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Altay, "Çok güzel bir camiayız, herkes bizi destekliyor. Biz de sahada mücadele ediyoruz. Her maç final, inşallah dilediğimiz şekilde ligi bitiririz." açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.

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