Altay Bayındır kendini affettirdi

Deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay, karşı karşıya pozisyonlarda çok kritik iki kurtarışa imza attı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Altay Bayındır kendini affettirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2021 12:41
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Altay Bayındır, ligdeki son Sivasspor karşılaşmasında kaptırdığı top ve hemen ardından yaptırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşamıştı.

Genç file bekçisi, Eintracht Frankfurt karşısında alışık olduğumuz performansını sergiledi. Altay, kalesinde bir gol görmesine rağmen karşı karşıya pozisyonlarda çok kritik iki kurtarışa imza attı.

Yıldız kaleci, ligdeki hatasından sadece 4 gün sonra Avrupa sahnesindeki performansıyla kendini affetirmeyi başardı.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.