Altay Bayındır kendini affettirdi

Altay Bayındır, ligdeki son Sivasspor karşılaşmasında kaptırdığı top ve hemen ardından yaptırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşamıştı.Genç file bekçisi, Eintracht Frankfurt karşısında alışık olduğumuz performansını sergiledi. Altay, kalesinde bir gol görmesine rağmen karşı karşıya pozisyonlarda çok kritik iki kurtarışa imza attı.Yıldız kaleci, ligdeki hatasından sadece 4 gün sonra Avrupa sahnesindeki performansıyla kendini affetirmeyi başardı.