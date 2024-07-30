Altay Bayındır, Kadıköy'de tribünde!

Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Altay Bayındır, Lugano karşılaşmasını tribünden takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay Bayındır, Kadıköy'de tribünde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2024 20:40
Fenerbahçe'nin sahasında Lugano ile oynadığı maçta sürpriz bir isim de tribünde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin eski kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Lugano ile Kadıköy'de oynadığı maçı tribünden takip etti.

Altay Bayındır, geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery