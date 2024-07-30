Altay Bayındır, Kadıköy'de tribünde!

Fenerbahçe'nin sahasında Lugano ile oynadığı maçta sürpriz bir isim de tribünde yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin eski kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Lugano ile Kadıköy'de oynadığı maçı tribünden takip etti.
Altay Bayındır, geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin eski kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Lugano ile Kadıköy'de oynadığı maçı tribünden takip etti.
Altay Bayındır, geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu.
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