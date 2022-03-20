Altay Bayındır'ın itiraz ettiği gol

İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'ye attığı gol maçın konuşulan anlarından oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'ın itiraz ettiği gol
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20 Mart 2022 19:45
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'u ağırladığı maçın ilk yarısındaki pozisyon konuşulan anlardan oldu.

Maçın 35. dakikasında sağ kanattan kullanılan taç atışında Amilton yerden kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Altay topu kurtarmak isterken sektirdi. Topu iyi takip eden Zymer Bytyqi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. kaleci Altay Bayındır bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirtti.

Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Erkan Engin ile görüştükten sonra golü verdi.

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