Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'u ağırladığı maçın ilk yarısındaki pozisyon konuşulan anlardan oldu.



Maçın 35. dakikasında sağ kanattan kullanılan taç atışında Amilton yerden kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Altay topu kurtarmak isterken sektirdi. Topu iyi takip eden Zymer Bytyqi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. kaleci Altay Bayındır bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirtti.



Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Erkan Engin ile görüştükten sonra golü verdi.





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