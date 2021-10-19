Altay Bayındır'ın baraj kabusu

Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, serbest vuruşlarda kurduğu hatalı barajlar nedeniyle sıkıntı çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'ın baraj kabusu
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19 Ekim 2021 13:02
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Altay Bayındır, serbest vuruşlarda kurduğu hatalı barajlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Geçen sezon Gaziantep karşısında barajın arkasına yatan Pelkas'ı kaldıran Altay, Maxim'in yerden vuruşunda gol yedi.

Başarılı kaleci, Milli Takım'da Karadeğ karşısında istediği sayıda oyuncuyla baraj kurduramadı.

Son olarak Bakasetas, Altay'ın Samuel'i yanlış yere yatırması sonrası genç kaleciyi avladı.  

 

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