Altay Bayındır ile Fenerbahçe yol ayrımında

çalışmalarını sürdürenbir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipile yol ayrımına geldi.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a yurt dışından teklifler gelmiş durumda. Haberde, hem kulüp tarafının hem de Altay tarafının teklifleri değerlendirdiği belirtilirken, oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmasının beklendiği kaydedildi.Daha önce gündeme gelen haberlerde, Altay Bayındır ile Hollanda Eredivisie'nin köklü kulüplerindenilgilendiği öne sürülmüş ve Hollanda ekibinin bu transfer için Fenerbahçe'yeönerdiği belirtilmişti.25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu. Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.