Altay Bayındır için süre 4 ay; erken dönüş ihtimali...

Konyaspor maçında omuz kapsülünde yırtık olan Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, dün ameliyat edildi. Altay için yaşananlar...

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Altay Bayındır için süre 4 ay; erken dönüş ihtimali...
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01 Kasım 2021 11:16
Bu sezon sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Altay Bayındır, Trabzonspor karşılaşması sonrası PFDK'dan aldığı 1 maçlık cezayı tamamlayıp kalesine geçti ancak şok üstüne şok yaşadı.

11 dakikada 2 gol yiyen 23 yaşındaki file bekçisi, 72. dakikada girdiği mücadelede yerde kaldı. Altay'ın gözyaşları durumun kötü olduğunun işaretiydi. Konya'da yapılan ilk kontrolün ardından omuzda kırık olmaması sevindirdi ancak İstanbul'da yapılan kontrolde omuz kapsülünde yırtık oluştuğu ve yaklaşık 4 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ameliyat masasına yatan genç kalecinin, geçen sezon eli kırıldığında gösterdiği profesyonellik ve sahalara erken dönüşü bu süreyi azaltabilmesi açısından da ümit veriyor. Ancak kesin olarak G.Saray ve Beşiktaş derbilerini kaçıracak.

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