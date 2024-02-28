Altay Bayındır için Süper Lig'de dev rekabet!

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın İngiltere macerası kısa sürebilir. Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray, Altay Bayındır için devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Altay Bayındır için Süper Lig'de dev rekabet!
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28 Şubat 2024 11:38
Sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedel karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de aradığını bulamadı. Sezon sonunda fazla süre alamadığı Ada ekibinden ayrılmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın için flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere basınında yer alan habere göre; Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır, bu durumdan rahatsız. Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen milli file bekçisi sezon sonunda takımdan ayrılacak.

ALTAY BAYINDIR İÇİN DEV DERBİ

Haberde, 25 yaşındaki milli kalecinin Türkiye'ye geri döneceği öne sürülürken Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldız file bekçisi için devrede olduğu ve oyuncunun durumunu gözlemlediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Manchester United ile 1 maça çıkan Altay, kalesinde 2 gol gördü.

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