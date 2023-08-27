Altay Bayındır için özel madde!

Manchester United, kadrosuna katmaya hazırlandığı Altay Bayındır'ı başka bir takıma satması durumunda Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay ödeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır için özel madde!
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27 Ağustos 2023 15:25
Manchester United'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Altay Bayındır için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin bir sonraki takıma satışı durumunda Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verecek.

Manchester United, milli file bekçisi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 7 milyon euro ödeyecek.

İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.



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