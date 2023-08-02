Altay Bayındır için Manchester United gelişmesi

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Altay Bayındır'a Manchester United'ın ilgisi devam ediyor. Milli file bekçisinin transferi için menajeri İngiliz ekibiyle görüşüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır için Manchester United gelişmesi
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02 Ağustos 2023 19:04
Fenerbahçe'de yabancı kaleci transferi gündemdeki sıcaklığını korurken, Altay Bayındır için yeni bir gelişme yaşandı.

25 yaşındaki file bekçisinin adı daha önce Manchester United ile anılırken, transfer için resmi adım da geldi.

MENAJERİ MANU İLE GÖRÜŞÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Altay Bayındır'ın menajerinin Manchester United ile transfer için görüşme halinde olduğu belirtildi.

6 MİLYON EURO'LUK MADDE

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 2019 yazında MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Altay, Fenerbahçe'de 143 maçta sahaya çıktı.








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