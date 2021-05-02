Altay Bayındır için EURO 2020 umudu

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başlayan Altay Bayındır için yeni bir umut doğdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır için EURO 2020 umudu
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02 Mayıs 2021 13:58
Bu sezon gösterdiği başarılı oyunla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasına büyük katkı veren Altay Bayındır'ın, şanssız bir sakatlık sonrası el bileği kırılmıştı.

Erzurumspor ile evinde karşılaşacak sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki file bekçisi, dünkü idmanda bireysel olarak çalıştı. 3 haftadır forma giyemeyen Altay'ın 15 Mayıs'ta ligin son karşılaşması olan Kayserispor maçına yetişebilme ihtimali doğdu.

Bireysel hazırlıklarını sürdüren başarılı kalecinin moralinin yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör Şenol Güneş tarafından çağırılması durumunda A Milli Takım ile EURO 2020'de forma giyme şansının olduğu bildirildi.



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