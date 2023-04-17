Altay Bayındır için ameliyat kararı verildi

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır için ameliyat kararı verildi
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17 Nisan 2023 10:07
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

"Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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