Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını duyurdu.



İşte kulüpten yapılan o açıklama;



"Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.



Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."









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