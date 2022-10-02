Altay Bayındır'ı derbi hırsı bastı; 'Bu sefer gol yemeyeceğim'

Derbide Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinin başında, şüphesiz kaleci Altay Bayındır gelecek.



Sarı-Lacivertlilerin kaptanı, bu sezon şu ana kadar oynanan birçok maçta yaptığı kritik kurtarışlarla takımının kritik puanları kazanmasında başrolü oynamıştı. Altay, Siyah-Beyazlılara karşı 6. derbisine çıkacak.



Tecrübeli file bekçisi, bundan önce oynanan 5 karşılaşmanın tamamında kalesini gole kapatamadı ve 9 gol yedi. Altay, Vodafone Park'ta bu kez Beşiktaş'ın oyuncularına geçit vermemeyi ve kendisi adına bir ilki başarmayı amaçlıyor.



Hafta içi maça motive olduğunu söyleyen Altay Bayındır "Derbide gol yemeyeceğim ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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