Altay Bayındır: 'Hayırlı mağlubiyet'

Fenerbahçe kalesinde önemli işler yapan Altay Bayındır, Konyaspor mağlubiyetiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.



Altay Bayındır, mağlubiyetin gerekli dersleri çıkarmaları halinde kendilerine ışık tutabileceğini söyledi.



Sarı-lacivertli kaleci "Belki de bu bizim için bir hayırdır. Aynaya daha rahat bakmamızı sağlar. Her zaman başarıya dümdüz bir şekilde çıkamıyorsun. Önemli olan yenilgilerden ders çıkarmak. Umarım bundan sonra yolumuza daha sağlıklı devam ederiz." ifadelerini kullandı.



