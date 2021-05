Altay Bayındır: 'Hayaller olmazsa olmaz'

A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Altay Bayındır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) başarı için her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini söyledi.



A Milli Takım'ın Antalya kampında, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Altay Bayındır, "Hayaller her zaman var, hayaller olmazsa olmaz. Ama başarı için en önemli şey anı yaşamak, ana odaklanmak. Yaptığımız iş hep anlık. Özellikle kaleciler için inanılmaz anlık, saliselik olaylar. Geçmişteki başarılarla ilgili ya da gelecekte yapacağımız şeyleri fazla konuşmayıp, geçmişimizden, başarılarımızdan ve tarihimizden güç alarak geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz, sağlıklı bir şekilde. Sorumluluklarımızın bilincinde bundan sonraki süreci de böyle götüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Altay, "A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edeceksiniz. Sana göre en zorlu maçınız hangisi olacak?" sorusuna, "Önümüzde Gine maçımız var bizim şu an için en zor maç o. Aşmamız gereken tek maç o, yenmemiz gereken tek maç o. Şimdilik böyle. İtalya maçı var, hepsi güçlü rakipler. Azerbaycan ile maç oynadık, onlar da güçlüydü. Herkes bizi yenmek için sahaya çıkıyor. O yüzden ana odaklanıp, orada kalmalıyız. Bizim en büyük hedefimiz şimdiki ana odaklanmak, zaten şu anı iyi geçince sonrası da iyi bir şekilde geliyor." şeklinde cevap verdi.



"Genç kadro avantaj sağlar"



Genç kadronun takım için avantaj olduğunu söyleyen genç file bekçisi, şöyle konuştu:



"Genç kadro avantaj sağlar, genç olmak dinamiklik getirir, dinamikliği olan bir takımız. Enerji yüksek olduğu zaman, saha içinde vereceğin enerji devamlılık olduğu takdirde her zaman sağlıklı sonuçlar verir. Biz de bunun bilincindeyiz. Enerjikliğimizi, sağlıklı, doğru parselasyonla yayıp kullanarak, elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize gurur yaşatırız, bunun için mücadele edeceğiz, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Genç kadro bizim için avantaj."



Milli takımda çok güzel bir ortamın bulunduğunu ve bu ortamın başarıda önemli faktör olduğunun altını çizen Altay Bayındır, "Bu ortamı oluşturan insanlara teşekkür etmek gerekiyor. Hocamızın önderliğinde birçok insan emek veriyor, bu emekler de neticesini veriyor. Güzel bir birliktelik var, güzel bir ilişki var, ağabey ağabeyliğini, kardeş kardeşliğini biliyor, bu da bütünlüğü oluşturuyor. Sağ olsun Burak Ağabeyimiz var kaptanımız, birlik bütünlüğümüz gayet iyi. İnşallah bu bütünlüğü özverili bir şekilde devamlı kılarak, sonunda da sağlıklı bir şekilde, sakatlık konusu önemli çünkü sonrasında ligler de başlayacak, devam ederiz. İnşallah sonu iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.



"Bir kalecinin yaşayabileceği belki de en büyük sakatlığı yaşadım"



Ağır bir sakatlık atlatan Altay, son durumu hakkında ise şunları söyledi:



"Ufak tefek ağrılarım oluyor, çünkü basit bir sakatlık atlatmadım, bir kalecinin yaşayabileceği belki de en büyük sakatlığı yaşadım ama bu da benim için büyük bir tecrübe oldu. Sakatlıklar, rahatsızlıklar insanı güçlü kılan şeyler. Sonrasında daha güçlü oluyorsun, hayata daha güçlü bakıyorsun. Ben de bunları yaşıyorum, bunlar benim için bir tecrübe, çok şükür tedavi sürecim de gayet başarılı geçti, ben de kendime çok dikkat ettim, Uyku, beslenme, çalışma, egzersiz olsun, en kısa sürede de sonuç alıyorsun. Sakatlığımın durumu da gayet iyi, herhangi bir sıkıntım şimdilik yok çok şükür."