Altay Bayındır: "Galatasaray derbisini kazanacağız"

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında gösterdiği performansla alkış alan Altay Bayındır'ın, Galatasaray derbisi öncesinde kendine güveni tam.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Altay Bayındır: 'Galatasaray derbisini kazanacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2021 09:43
Hatayspor maçının kahramanı Altay Bayındır, zorlu Galatasaray derbisinde de kendisine çok güveniyor.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in özel olarak ilgilendiği 22 yaşındaki file bekçisinin arkadaşlarına, "Benim kalem kapalı, yeter ki siz gol atın. Bu maçı kazanacağız" dediği öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için