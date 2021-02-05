Altay Bayındır: 'Galatasaray derbisini kazanacağız'

Hatayspor maçının kahramanı Altay Bayındır, zorlu Galatasaray derbisinde de kendisine çok güveniyor.



Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in özel olarak ilgilendiği 22 yaşındaki file bekçisinin arkadaşlarına, "Benim kalem kapalı, yeter ki siz gol atın. Bu maçı kazanacağız" dediği öğrenildi.



