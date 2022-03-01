Altay Bayındır Fenerbahçe'yi ayakta tuttu

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır tam 13 hafta takımdan uzak kalmıştı. 25. hftadaki Giresun mücadelesinde yeniden eldivenleri eline geçiren Altay, Kasımpaşa deplasmanındaki performansıyla Fenerbahçe'yi ayakta tutan isimlerden oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Altay Bayındır Fenerbahçe'yi ayakta tuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2022 10:17
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Ligde 11. haftadaki Konya maçında 73'te sakatlanıp oyundan çıkan Fenerbahçe 'nin kalecisi Altay Bayındır tam 13 hafta takımdan uzak kalmıştı. 25. hftadaki Giresun mücadelesinde yeniden eldivenleri eline geçiren Altay, Kasımpaşa deplasmanındaki performansıyla Fenerbahçe'yi ayakta tutan isimlerden oldu. 24 yaşındaki kaleci 1 gol yese de rakibin 8 isabetli şutunun 7'sini çıkardı. Altay özellikle ilk yarıda Eysseric, Fall ve Umut Bozok'un net vuruşlarındaki başarısıyla öne çıktı.

18 şutun 16'sını çıkardı

Milli eldiven sakatlık dönüşü performansıyla da öne çıktı. Altay son 3 haftada Giresun (2-1), Hatay (2-0) ve Kasımpaşa (2-1) maçlarında kalesine gelen 18 şutun 16'sını çıkarmayı başardı. Fenerbahçe de bu seriden puan kaybı olmadan çıktı ve ikincilik için çok önemli virajları kayıpsız döndü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.