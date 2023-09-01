Altay Bayındır: ''Fenerbahçe'ye hiçbir kırgınlığım olamaz''

Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ayrılığının ardından göz yaşları içerisinde açıklamalarda bulundu.
İşte Altay Bayındır'ın çok kez duygusal anlar yaşaması nedeniyle konuşmasını güçlükle yaptığı sırada söylediği sözler,
"Çok duyguluyum. Başkanımızın güzel sözleri sonrası hayatımda ilk kez böyle bir hissiyat geldi. Çok fazla anım var. Güzel şeyler, sakatlıklar, şanssızlıklar var. 4 ay ağrılarla oynadım. Burası çok farklı bir atmosfer. Duygularımı çok iyi kontrol ederim ama şu an kontrolü kaybettim. Hala savaş var içeride. Her yerde çok anım var. Çok güzel şeyler yaşadım. Kelimelerle anlatamıyorum. 4 sene içinde çok fazla şey yaşadım. Çok sevindik, hüzünlü olduk, kızdık ama savaştan vazgeçmedik. Forma için gerekeni yaptık. Taraftarların mutlu ayrılması için mücadele verdik. Kaptan oldum, kesintili konuşmam lazım yoksa... İçerisi patlıyor. Kaptanlık pazubandını taktığımdaki duygularım çok başka... Çocukluğumuzun takımı... Burada bunları yaşamak...
''FENERBAHÇE'YE KIRGINLIĞIM OLAMAZ''
Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığım olmaz, olamaz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim. Başkanımıza arkamda durduğu her an için teşekkürler. Maçlardan sonra çok telefonla konuştuk. Her zaman arayıp destek oldu. Bizim için hep destek oldu. Taraftarın beni çok sevdiği için ufak tefek şeyler oldu. O da beklentiden, fazla sevgiden. Her zaman yükseğe çıkmaya devam edeceğim. Dalgalanmalar olacak ama dik duracağım. Sonu güzel olsun. Kalbim ve aklım hep Fenerbahçe'de olacak. İnşallah kupa ellerimizde kalkar. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Büyük Fenerbahçe taraftarına ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin başarısı sadece kupa ile ölçülmez. Bunu herkes biliyor. Anlık sinirle her şey olabilir. Burada herkes çok çalışıyor. Kimsenin kötü niyeti yok. İnancımız bir. İnşallah güzel olacak. Ama hep birlikte kalalım."
ALİ KOÇ'UN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN
İşte Altay Bayındır'ın çok kez duygusal anlar yaşaması nedeniyle konuşmasını güçlükle yaptığı sırada söylediği sözler,
"Çok duyguluyum. Başkanımızın güzel sözleri sonrası hayatımda ilk kez böyle bir hissiyat geldi. Çok fazla anım var. Güzel şeyler, sakatlıklar, şanssızlıklar var. 4 ay ağrılarla oynadım. Burası çok farklı bir atmosfer. Duygularımı çok iyi kontrol ederim ama şu an kontrolü kaybettim. Hala savaş var içeride. Her yerde çok anım var. Çok güzel şeyler yaşadım. Kelimelerle anlatamıyorum. 4 sene içinde çok fazla şey yaşadım. Çok sevindik, hüzünlü olduk, kızdık ama savaştan vazgeçmedik. Forma için gerekeni yaptık. Taraftarların mutlu ayrılması için mücadele verdik. Kaptan oldum, kesintili konuşmam lazım yoksa... İçerisi patlıyor. Kaptanlık pazubandını taktığımdaki duygularım çok başka... Çocukluğumuzun takımı... Burada bunları yaşamak...
''FENERBAHÇE'YE KIRGINLIĞIM OLAMAZ''
Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığım olmaz, olamaz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim. Başkanımıza arkamda durduğu her an için teşekkürler. Maçlardan sonra çok telefonla konuştuk. Her zaman arayıp destek oldu. Bizim için hep destek oldu. Taraftarın beni çok sevdiği için ufak tefek şeyler oldu. O da beklentiden, fazla sevgiden. Her zaman yükseğe çıkmaya devam edeceğim. Dalgalanmalar olacak ama dik duracağım. Sonu güzel olsun. Kalbim ve aklım hep Fenerbahçe'de olacak. İnşallah kupa ellerimizde kalkar. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Büyük Fenerbahçe taraftarına ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin başarısı sadece kupa ile ölçülmez. Bunu herkes biliyor. Anlık sinirle her şey olabilir. Burada herkes çok çalışıyor. Kimsenin kötü niyeti yok. İnancımız bir. İnşallah güzel olacak. Ama hep birlikte kalalım."
ALİ KOÇ'UN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN