Altay Bayındır: 'En güzel şekilde bitiririz inşallah'

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.



Emek vererek kazandıklarını söyleyen Altay, "Bizim için önemli bir maçtı. Mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Taraftarımızla beraber ilk iç saha maçıydı. Çok şükür kazandık. Emek veren herkese armağan olsun. Yolumuz uzun. Daha çok maç var. Aynı disiplinle, çalışmalarımı artırarak, eksiklerimizi kapatarak sezonu en iyi şekilde noktalarız." dedi.



Gol yemeden devam etmelerinin önemine değinen genç kaleci, "Kim Min-Jae geldi. Adapte oldu. Çok sıcakkanlı ve iyi bir insan. Hocamız elinden geldiğince her şeyi yapıyor. Aldığımız bu güzel sonucu katlayarak devam ettiririz. Ben de gol yemeden devam ederim inşallah. Bu sezonu en güzel biçimde devam ettiririz umarım." ifadelerini kullandı.



