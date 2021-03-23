Altay Bayındır: "Duygu yoğunluğu yaşadım"

Beşiktaş karşısında da devleşen Altay, 29 maçta toplam 147 kurtarışla âdeta kalesinde duvar ördü. Başarılı oyuncu özellikle takımının kazandığı dört karşılaşma ile iki derbide puanı tutan isim oldu.

Haber; Türkiye
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Altay Bayındır: 'Duygu yoğunluğu yaşadım'
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23 Mart 2021 12:16
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Beşiktaş derbisinden son dakikalarda Ozan Tufan'ın golüyle bir puanı kurtaran Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kalırken takımda en çok öne çıkan isim kalecisi Altay Bayındır oldu. Genç kaleci sezon başından bu yana gösterdiği performansla millî takıma da seçilirken sarı lacivertli forma altında ortaya koyduğu istatistikleri göz kamaştırdı. Beşiktaş derbisinde altı kritik kurtarışa imza atan Altay, takımını ayakta tutan isim oldu.

Geçen yılı katladı

Altay Bayındır, bu sezon 29 maça çıkıp 28 golü kalesinde gördü. Dokuz karşılaşmada gol yemeyen başarılı file bekçisi, kalesinde toplam 147 kurtarışa imza atarak parmak ısırttı. Altay, geçen sezon ise 32 maçta 140 kurtarışa imza atmıştı. Genç kaleci sezon boyunca özellikle altı kritik karşılaşmada öne çıktı. Fenerbahçe'nin zar zor kazandığı dört karşılaşma ile berabere bitirdiği iki derbide Altay'ın kurtarışları sarı lacivertli takıma çok önemli puanlar kazandırdı.

Hata lüksümüz yok

Derbinin ardından duygu patlaması yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Altay Bayındır'ı soyunma odasında bütün takım arkadaşları tek tek tebrik etti. Ligin geri kalanında puan kaybına tahammülleri olmadığını söyleyen 22 yaşındaki genç kaleci "Duygu yoğunluğu yaşadım. Bizim kaybetme, berabere kalma lüksümüz yok. Henüz şampiyonluğu kaybetmedik. Birlik olup inanırsak başaracağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.



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