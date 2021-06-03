Altay Bayındır dünya devlerinin takibinde

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, dünyaca ünlü kulüplerin ilgisini çekiyor. Milli takımın EURO 2020 kadrosunda yer alan Altay, Juventus ve Milan'ın yakın markajında...

, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır dünya devlerinin takibinde
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03 Haziran 2021 12:21
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
A Milli Futbol Takımı ile birlikte EURO 2020'de mücadele edecek olan başarılı file bekçisi, transferin de gözde isimleri arasında yer alıyor.

TRT Spor'un haberine göre; İtalya'nın dünyaca ünlü kulüpleri Juventus ve Milan, Altay Bayındır ile ilgileniyor. Transfere dair önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 35 maçta görev yapan Altay, kalesinde 31 gol gördü.


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